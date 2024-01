Det lig, der torsdag blev fundet af en gruppe legende børn ved Sortedam Sø i Hillerød, viser sig at være en kvinde.

Det oplyser Nordsjællands Politi på det sociale medie X.

Det har dog endnu ikke været muligt for politiet at identificere kvinde, hvorfor politikredsen nu søger hjælp.

»Vi søger vidner, der kan hjælpe med at identificere kvinden, og som måske har set kvinden i området.«

Politiet beskriver kvinden som dansk af udseende og i en alder fra 18-50 år gammel.

Videre beskrives hun som almindelig af bygning med brunt langt hår.

Hun var desuden iført sorte Ecco støvler, blå og hvidmønstrede gamacher, grønlig striktrøje og en grøn lang jakke med hætte, oplyser politiet.

»Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på et mistænkeligt forhold,« oplyser politiet.

Det var fem børn fra Frederiksborg Byskole, der fandt liget under isen.

»De ser pludselig noget i vandet, som de vælger at gå hen og kigge nærmere på. Og det er så her, at de ser et lig under det her lag is i søen. De så meget skræmte ud, da de kom ned og sagde det på kontoret,« lød det tidligere fredag fra distriktsskoleleder Steen Sørensen.

Skolen rettede hurtigt henvendelse til politiet, som fik anmeldelsen klokken 12.12. Og ikke længe efter var redningsfolk og politi på stedet.

Eleverne har siden fået akut krisehjælp, ligesom alle forældre er blevet orienteret.

Lyt til B.T.'s podcast På Fersk Gerning for mere krimistof.