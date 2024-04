Prisen er 1.555 kroner. For det beløb kan man komme fra Billund til New York – og tilbage igen.

Og det er historisk lavt.

»Det har faktisk aldrig været billigere,« som prissammenligningssitet Travelmarket konstaterer.

Altså er der i de pristjek, sitet har lavet siden 2009, aldrig blevet fundet en rejse med så lav pris på ruten.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Her skal det lige nævnes, at det er det relativt nye islandske flyselskab Play, der står bag det gode tilbud i uge 20.

Fra København til New York er prisen i øvrigt kun en lille smule højere i samme periode. 1.570 kroner.

Travelmarket konstaterer videre, at det ikke kun er på ture til USA, at der er penge at spare.

Det samme tilfældet i forhold til flere andre oversøiske rejsemål.

»De interkontinentale flypriser er nu faldende efter nogle år med kraftige prisstigninger i tiden efter corona,« som Travelmarket-direktør Ole Stouby fortæller:

»Nu er kapaciteten ved at være tilbage i markedet, så konkurrencen er igen hård, og det vil medføre lavere priser fremadrettet,«

Ved seneste pristjek er interkontinentale rejser fra Billund faldet med ti procent. Fra København er det blevet seks procent billigere.

Men som det også lyder:

»Denne udvikling er meget velkommen, da priserne på interkontinentale flybilletter steg henholdsvis 27 procent og 41 procen fra København og Billund fra 2022 til 2023,« skriver Travelmarket.