Mandag morgen blokerer demonstranter indgangen til den danske våbenvirksomhed Terma i Søborg.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Berlingske.

Her lyder det, at man er opmærksom på situationen og er til stede ved adressen.

B.T. har været i kontakt med Kasper Hyllested, vice president hos Terma. Han er ikke selv til stede ved afdelingen i Søborg, men bekræfter, at han er blevet informeret af politiet om demonstrationen.

»Vi har ikke haft nogen dialog med dem, så at der er nogen, der står og har en ulovlig og ikke anmeldt demonstration, har vi egentlig ikke så mange kommentarer til,« siger han.

Gør demonstrationen det umuligt for jeres medarbejdere at komme på arbejde?

»Der bliver jeg nødt til at sige, at det har jeg ikke nogen kommentar til,« siger Kasper Hyllested.

En aktivist ved navn Maryam Alkhawaj har på sociale medier fortalt om aktionen.

When future generations ask you what you did during the genocide of Palestinians, what will you say?



Stop arming genocide.#Denmark #Palestine #Gaza #Gaza_Genocide https://t.co/k0EoI25tXX pic.twitter.com/tA6eUEkoW4 — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) October 30, 2023

I løbet af morgenen har hun lagt et par videoer ud, der eksempelvis skulle vise omkring 15 personer stå foran Terma, hvor de råber slagsange og står med bannere.

»Vi lukker våbenvirksomheden Terma i Danmark nær København ned lige nu og forlanger, at de stopper alle aftaler om at støtte folkemordet i Palæstina,« står der blandt andet til et af opslagene.

Her står også:

»Når fremtidige generationer spørger dig, hvad du gjorde under folkedrabet på palæstinensere, hvad vil du så sige? Stop med at bevæbne folkemord.«

Ifølge Berlingske producerer Terma dele, der sidder på de israelske F-35-kampfly.

Information har tidligere beskrevet, hvordan fly med de danske dele har bombet Gaza i maj 2021 og august 2022.

Til det lyder det fra Terma.

»Vi har været en del af F-35-programmet i mange år. Det har aldrig været nogen hemmelighed. Det er vi glade for og stolte af at være en del af,« siger Kasper Hyllested:

» Vi er også meget opmærksomme på at al vores eksport foregår i fuld overensstemmelse med danske og internationale regler. De danske myndigheder har godkendt alt vores eksport. Der er ikke noget at sætte på det.«

Opdateres …