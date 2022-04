En 20-årig mand er ved Retten i Randers idømt to et halvt års ubetinget fængsel for at have voldtaget en 18-årig kvinde på en adresse i Randers tilbage i januar.

Kvinden var hjemme hos den 20-årige, der holdt en privat fest.

Manden voldtog kvinden på et værelse i sit hjem.

Selvom kvinden flere gange sagde fra, tog den 20-årige tøjet af hende og begik overgrebet, han nu er dømt for.

Undervejs tog han blandt andet halsgreb på hende og holdt hende fast, skriver politiet i en pressemeddelelse.



Senere samme dag – 13. januar 2022 – anmeldte kvinden episoden til politiet.

Den 20-årige nægtede sig skyldig og forklarede, at der havde været tale om frivillig sex.

»Voldtægtssager er ofte bevismæssigt vanskelige sager i retten, da det typisk er påstand mod påstand. Forstået på den måde, at der ikke har været andre end tiltalte og forurettede til stede ved selve akten. I denne sag fandt retten forurettedes forklaring sikker, troværdig og sammenhængende. Hendes forklaring blev endvidere støttet af, at hun kort efter overgrebet skrev en note om det på telefonen, og at hun allerede samme morgen fortalte sin veninde og mor om voldtægten,« forklarer specialanklager Jesper Rubow.



Ud over fængselsstraffen blev den 20-årige dømt til at betale en erstatning på 100.000 kroner til den 18-årige.

Han har anket dommen.