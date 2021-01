I al hemmelighed har Jessica Biel og Justin Timberlake budt en særlig person velkommen i 2020.

Parret er nemlig blevet forældre til en lille dreng.

Det fortæller Justin Timberlake i en virtuel udgave af talkshowet 'Ellen'.

Her fortæller værten Ellen DeGeneres, at hun har hørt, at Timberlake har fået endnu et barn, hvilken popstjernen bekræfter.

»Ja, tak. Det er rigtigt.«

»Du er en af de første personer uden for familien, som vi fortæller det til.«

Ifølge Daily Mail, som har talt med en kilde tæt på parret, skete familieforøgelsen tilbage i juli.

Det er dog ikke noget, Timberlake kommer ind på. Kun at det skete i 2020.

Jessica Biel og Justin Timberlake. Foto: VALERIE MACON

»Han er fantastisk. Og han er så sød, og ingen sover for tiden. Men vi er glade,« siger Justin Timberlake, der også fortæller, at den lille dreng har fået navnet Phineas.

Justin Timberlake har ikke fortalt om den kommende familieforøgelse på noget tidspunkt under graviditeten.

Desuden husker Ellen DeGeneres også, at hun fik det af vide – men at det var en hemmelighed. Du kan se klippet med Justin Timberlake og Ellen DeGeneres længere oppe.

Justin Timberlake og Jessica Biel blev forældre for første gang tilbage i 2015.

Her delte parret et billede, hvor Timberlake kyssede sin gravide kones mave. Et billede, der endte med at gå viralt og trække over en million tilkendegivelser.