Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det går ikke stille for sig, når Hummel-ejer Christian Stadil, der er en af Danmarks rigeste mænd, holder 50 års fødselsdagsfest.

Det har blandt andre Helle Thorning-Schmidt kunne bevidne. Hun var sammen med sin mand inviteret til festlighederne, der begyndte lørdag.

»Jeg glæder mig til at feste sammen med alle de her dejlige mennesker, og selvfølgelig kommer Tessa og Suspekt, så det kunne næsten ikke blive en bedre lørdag eftermiddag,« lyder det fra den tidligere statsminister.

Med håret slået ud, solbriller, en grøn top og en brun gucci dragt, var hun i trit med festens dresscode, der lød: 'Coachella møder Midsommer med en knivsbred Burning Man og et pift af festival de Cannes anno 1979'.

Thornings 52-årige mand, Stephen Kinnock, havde til festen fundet en blomstret skjorte frem, og ligesom sin kone, glædede han sig også meget til festen:

»Jeg er med, og jeg glæder mig til en god fest. Det bliver sjovt,« lød det fra Kinnock, der også fik lejlighed til at lufte det danske sprog, som han lyder til at mestre glimrende.

Er du også Tessa-fan?

»Ja, jeg kan godt lide Tessa- især når Helle er på Tessas video,« lød det fra Kinnock med henvisning til, at hans kone for noget tid siden har været med i en af den danske rappers videoer.

Helle Thorning-Schmidt med sin mand. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Helle Thorning-Schmidt med sin mand. Foto: Bax Lindhardt

Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock har tilbragt sommeren med ferie i både Italien og Spanien, hvor de også har været sammen med deres to voksne børn.

Stephen Kinnock har siden 2015 også været medlem af det britiske parlament, men da de britiske politikere stadig holder sommerferie, havde han altså mulighed for at være med til Christian Stadils fest, der blev holdt hjemme hos Hummel – ejeren, der bor i et hus med en stor naturgrund i Nordsjælland.

Helle Thorning-Schmidt har kendt Christian Stadil gennem længere, da de mødtes, da hun lavede kvindekommissionen for DBU.

Hvordan vil du karakterisere Christian Stadil som person?

»Jamen, han er tydeligvis en meget generøs person, som gerne vil dele ud af glæde og fest, og det er det, vi kommer for i dag,« lød det fra Thorning, der ligesom sin mand også glædede sig til at høre både Tessa og Suspekt, som Stadil har hyret til den store fest.

Christian Stadil fyldte 50 år i november, men har valgt først at holde fest i år. Det bliver til gengæld med et brag, da han har valgt at holde en fødselsdagsfestival over to dage, hvor 500 mennesker er inviteret.

Både Tessa og Suspekt er hyret til at spille ved festen, hvor mange kendte deltager.