Det er ikke første gang, han udtrykker sin utilfredshed med coronarestriktioner.

Nu har den utilfredshed fået den amerikanske skuespiller og cowboy Forrie J. Smith smidt ud af et fly.

Det fortæller 'Yellowstone'-stjernen selv i en video på Instagram, han har givet teksten: 'Du bliver nødt til at høre den her historie'.

Her indrømmer Forrie J. Smith overfor sin halve million følgere, at han var blevet lidt beruset efter tre timer i lufthavnen, der altså endte med, at han ikke måtte komme med flyet alligevel.

»Jeg fortalte dem (personalet i flyet, red.), at jeg ikke havde det godt med at sidde ved siden af en person, der har maske på, og så røg jeg af flyet,« forklarer skuespilleren.

»Jeg er ikke fuld, men de smed mig af flyet med begrundelsen om, at jeg er fuld, fordi ingen gider rejse sig og fortælle alle, hvad det er for noget lort.«

I videoen forklarer Forrie J. Smith desuden, at han derfor er strandet i Houston i den amerikanske stat Texas, hvor han har optaget videoen.

Skuespilleren er ikke vendt tilbage på de amerikanske mediers henvendelser, og derfor vides det ikke, hvilket flyselskab, han angiveligt skulle være blevet smidt ud af.

Skuespiller og cowboy Forrie J. Smith er med i den amerikanske hitserie 'Yellowstone'. Foto: Paramount Network Vis mere Skuespiller og cowboy Forrie J. Smith er med i den amerikanske hitserie 'Yellowstone'. Foto: Paramount Network

Forrige år droppede 'Yellowstone'-stjernen også prisuddelingen Screen Actors Guild Awards, fordi der var strikse regler for de deltagende, der både skulle være fuldt vaccinerede, fremvise en negativ coronatest og bære maske.

Dengang forklarede Forrie J. Smith sine Instagram-følgere, at han altid har været imod alle typer af vacciner, fordi han »føler, de kompromitterer dit immunforsvar«.