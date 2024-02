Det er kun en uge siden, at elskende verden over fejrede valentinsdag.

Men Hollywoodstjernen Tom Cruise svæver ikke på en lyserød sky.

The Sun skriver, at han har slået op med sin kæreste, den 36-årige russiske jetsetter Elsina Khayrova.

De to begyndte at ses i slutningen af 2023, og Tom Cruise skulle blandt andet have reserveret en hel restaurant i London til en af deres dates.

Men nu er det altså slut, siger ikke navngivne venner til skuespilleren.

»Der er ingen sure miner mellem dem, der var bare ikke mere i forholdet,« lyder det fra vennen.

Tom Cruise og Elsina Khayrova har da også besluttet fortsat at være venner – ikke mindst af praktiske årsager.

De bor nemlig i det samme ejendomskompleks i London.

»Det ville være akavet at slutte af på en dårlig måde, hvis nu de støder ind i hinanden i elevatoren,« fortæller vennen.

61-årige Tom Cruise har tre ægteskaber bag sig. Det første med Mimi Rogers, siden med Nicole Kidman og endelig Katie Holmes, som han blev skilt fra i 2012.

Ifølge Huffington Post har Tom Cruise fortalt, at Katie Holmes blandt andet ville skilles for at beskytte deres datter fra Scientology, som stjernen i mange år har været en del af.