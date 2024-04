Mikkel Hansen har hele livet vidst, hvad han skulle bruge sin tid på.

Men snart er det slut.

Den danske håndboldstjerne lægger nemlig skoene på hylden til sommer, og efter 19 år som professionel venter der nu et kapitel, hvor han skal finde noget nyt at kaste sig over.

Men hvad skal det så være? Mikkel Hansen er i hvert fald åben for flere ting, fortæller han i et interview med B.T.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

For hverken en tilværelse som fremtidig træner eller et job som tv-ekspert afskrækker ham.

»Jeg vil ikke udelukke noget som helst den kommende tid,« lyder det fra landsholdsspilleren, som dog godt ved, hvad han skal bruge de første par måneder på, når han har spillet sin sidste kamp:

»Når jeg er helt færdig, så vil jeg bruge tid på at slappe af. Det har været 19 intense år med mange kampe og rejser. Så først og fremmest handler det om at være far for mine børn og mand til min kone. Jeg skal lidt ned i gear – og så stille og roligt finde ud af, hvad jeg gerne vil.«

De seneste år har Hansen i øvrigt brugt lidt tid uden for håndboldbanen på et par virksomheder, han er blevet en del af.

»Det har jeg brugt en lille smule tid på, ja. Jeg skal stadig finde ud af, hvad jeg ellers skal lave. Det skal i hvert fald være noget, som jeg synes, er sjovt. Og så er jeg heller ikke i tvivl om, at jeg nok skal kunne levere et godt stykke arbejde,« afslutter han.

Mikkel Hansen meddelte onsdag, at han stopper karrieren i Aalborg Håndbod til sommer, selv om han har endnu et år tilbage af kontrakten.

Én af årsagerne til karrierestoppet er det vilde pendlerliv, han har levet i snart to år.

