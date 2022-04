Enhver bar vil nok gerne holde på sine kunder.

Men i Aalborg har to konkurrerende vinbarer taget en noget utraditionel strategi i brug. De gør nemlig det stik modsatte.

Når kunderne på Ma Petite France i Nørregade har drukket sidste slurk af deres Côtes du Rhône eller anden fransk vin, så får de at vide, at de sparer 10 procent på deres næste besøg – vel at mærke hos en anden vinbar i Aalborg, Quist Wine.

»Vi har begge stamgæster, som er dejligt loyale over for os. Det skal de selvfølgelig blive ved med at være, men måske de kunne få lyst til at smage en italiensk Pinot Noir i stedet for en fransk – eller omvendt – og få endnu en smagsoplevelse,« lyder det fra medindehaver af Ma Petite France Majken Green.

Ma Petite France har nemlig udelukkende franske vine – som navnet også antyder. Quist Wine specialiserer sig derimod i det italienske. Og de to vinbarer håber, at deres samarbejde kan skabe et endnu større vinpublikum i Aalborg.

»Jo flere vi kan få ud at drikke et glas vin, jo flere gæster får vi hver især,« siger Majken Green.

De senere år er der dukket flere vinbarer op i Aalborg, så der nu er fire at vælge imellem, når man har lyst til et alternativ til fyraftensøllen. Og det er der flere og flere, der har, lyder det fra Majken Green.

»Den bevægelse kan vi se sker lige nu. Der er mange, der vælger at tage et glas vin efter arbejde, eller inden de skal i teateret.«

For at få rabatten kræver det blot, at man kan fremvise kvitteringen fra sit besøg hos den konkurrerende vinbar. Tilbuddet gælder dog kun inden for ti dage fra det første besøg, og gælder desuden kun om torsdagen.

Samarbejdet mellem Ma Petite France og Quist Wine blev iværksat i sidste uge, og derfor er det også for tidligt at sige, om det rent faktisk giver flere penge på bundlinjen at give rabatter hos konkurrenten.

»Vi har ikke kunnet måle effekten endnu, men folk synes, det er en fed idé.«