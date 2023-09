Efter tre års hårdt arbejde kunne Ulf Lund fredag med et smil på læben se en pressemeddelelse gå ud fra hovedkontoret i Norlys-koncernen.

Den første del af processen, som fører til, at Telia bliver købt af Norlys, blev gennemført. Og nu sætter Ulf Lund, direktør i Norlys, ord på, hvad købet kommer til at betyde for Telia og Call Me’s kunder – og hvad det mere generelt får af betydning for telemarkedet i Danmark.

Før Ulf Lund går i gang med interviewet, vil han meget gerne have følgende fakta på plads:

Handlen mangler fortsat at blive godkendt af både Norlys’ repræsentantskab og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»Så vi forventer, at vi skal over i første kvartal af 2024, før vi overtager Telia,« forklarer Ulf Lund:

»Derfra skal vi i gang med at skille Telia Danmark fra Telia-koncernen. Det kan godt tage op mod to år, fordi der i dag foregår ting i Telia i Stockholm, som er afgørende for at drive Telia i Danmark. Så det bliver en længere proces.«

Da B.T. spørger ind til, hvad i alverden Norlys – som måske bedst er kendt for energi og fibernet – vil med et teleselskab, falder svaret prompte:

»Købet af Telia gør os landsdækkende. Det her kommer til at ændre Norlys som koncern. Vi vil tættere på danskerne. Nu får vi et Norlys-display ned i lommerne på rigtig mange danskere. Det er strategisk vigtigt,« siger Ulf Lund.

Ulf Lund, direktør i Norlys Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Ulf Lund, direktør i Norlys Foto: Niels Ahlmann Olesen

Og så til det helt konkrete.

»Telia kommer til at skifte navn til Norlys. Call Me, som følger med i handlen, fortsætter med at hedde Call Me, fordi på telemarkedet har man to brands. Call Me er et godt brand, så det fortsætter,« fortæller Ulf Lund:

»Alle Telia-butikker kommer til at skifte navn til Norlys. I de butikker vil man kunne købe en bred palette af det, Norlys tilbyder: Teleprodukter, telefoner, tv og streaming, ladestandere, energiaftaler osv. Det er en del af strategien.«

Hvad kommer det til at betyde for kunderne hos Telia og Call Me?

»To ting: Det ene er på infrastrukturen. Vi køber et halvt mobilnetværk, som Telia i dag deler med Telenor. Det netværk skal være det bedste i Danmark. Vi har en investeringsplan for at udbygge dækningen. Især på 5G,« siger Ulf Lund:

»I dag har Telia en fantastisk dækning i de store byer. Det skal bredes ud til resten af landet. I forhold til priser og produkter kan jeg ikke være konkret. Men jeg kan sige, vi vil være konkurrencedygtige og vinde markedsandele.«

Mener I, at Telia er konkurrencedygtigt i dag?

»Vi har købt Telia, fordi det er et godt aktiv. Vi er med på, at de ikke er det største i Danmark eller det selskab, der vinder flest kunder. Men der er et stærkt fundament, og vi tror, vi kan gøre Telia mere konkurrencedygtigt,« siger Ulf Lund:

»Telia bliver del af en større familie med et 100 procent dansk fokus. Vi har en lang horisont, og vi er villige til at investere langsigtet. Vi har en ambition om at vokse.«

Lige nu virker markedet relativt fastlåst. Hvilke værktøjer vil I bruge for at vokse?

»Der er fire store spillere, der kæmper med hinanden i dag. Og ja: Markedet står nærmest stille. Det er egentlig ret få kunder, der skifter. Så hvordan kan vi skabe noget ny dynamik på markedet? Det sidder vi selvfølgelig og kigger på,« siger Ulf Lund:

»Vi kommer til at ligne YouSee på teleafdelingen. Men vi har også energi og ladestandere. Og det tror vi godt, vi kan få noget ud af. Vi har store ambitioner.«