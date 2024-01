4. april 2018.

2120 dage er gået, siden den danske målmand Jakob Busk var i aktion i 0-0-kampen mod MSV Duisburg for den tyske fodboldklub Union Berlin.

Ikke én gældende kamp er det blevet til siden da - men nu skal det være.

For målmandens søn er efter et længerevarende sygdomsforløb endelig så rask, at Busk-familien føler sig klar til at rive teltpælene op i jagten på en ny klub, hvor den 30-årige københavner kan trække i handskerne igen.

»Tiden er moden til, at jeg kommer ud at spille nu. Jeg har været her i Union i otte år og kunne godt se mig selv gøre noget andet nu.«

»Jeg vil ud at vise, hvad jeg kan, for jeg har masser at byde på, og jeg er meget sulten. Det er et klart mål for mig at komme på banen,« siger den tidligere U21-landsholdsmålmand til B.T. og håber, at han allerede inden transfervinduets luk 1. februar kan være i en ny klub.

»Min kontrakt udløber til sommer, så der kan altid ske noget. Jeg vil gerne ud at spille allerede nu, hvis det er det rette projekt, der fungerer for mig og min familie med to børn.«

»Jeg mangler ikke muligheder og interesse, men vi ved alle, at der er mange ting, der skal gå op, før et skifte kan gå helt igennem. Men jeg er fortrøstningsfuld,« siger målmanden, der understreger, at det ikke handler om at komme væk fra Union Berlin.

»Der SKAL ikke ske noget nu. Jeg er glad i klubben og har et godt forhold til fansene, så det skal ske på en respektfuld måde, når det er tid til at skilles - enten nu eller til sommer,« fortæller Busk, der gentager sit mål om at finde det helt rette projekt at fortsætte karrieren i efter 2120 dage uden kamp.

Eller med andre ord: En evighed i fodboldens verden.

Og flere vil formentlig undre sig over, hvorfor Busk i så lang tid har fundet sig til rette i en tilværelse, hvor førsteholdsfodbold ikke har været en del af hverdagen i knap seks år.

Men for målmanden har det ikke kun været et spørgsmål om livet indenfor kridtstregerne.

Udenfor har han og familien nemlig kæmpet en langt vigtigere kamp, som nu er vundet i sådan en grad, at Busk-familien er klar til, at Busk følger drømmene og ambitionerne om at spille fodbold på højeste plan.

»Min søn er 20 måneder gammel og har allerede været indlagt syv-otte gange i perioder af to uger ad gangen.«

»Han har været meget indlagt, og vi har været bundet til hospitalerne i Berlin med forskellige forløb, så der er ting udenfor banen, der har gjort, at tingene er blevet sådan, og det var blandt andet derfor, vi endte med at forlænge, efter jeg havde sagt farvel.«

»Men heldigvis har min søn det godt nu, og det gør, at mulighederne åbner sig for mig og for os som familie,« fortæller en lettet Busk, der også åbner døren for at vende hjem til Danmark.

Busk fik sin fodboldopvækst i FC København, som han har spillet syv førsteholdskampe for.

Siden tog karrieren ham forbi både AC Horsens og norske Sandefjord, inden han i januar 2016 tog skridtet til Union Berlin.

Her er det blevet til 57 kampe - den sidste spillet 4. april 2018.