Det er slut mellem fodboldstjernen Gerard Piqué og sangerinden Shakira.

Det bekræfter sidstnævnte gennem sit pr-bureau. Det skriver de spanske medier Sport og Marca.

»Vi er kede af at meddele, at vi går hver til sit,« lyder det i udtalelsen fra sangerinden, der fandt sammen med Piqué i 2011.

»Vores børn er vores første prioritet, og for deres skyld beder vi om respekt for vores privatliv. Tak for jeres forståelse,« lyder det i udtalelsen.

Udmelding fra popstjernen kommer i kølvandet på rygter om utroskab. Ifølge El Periódico skulle Shakira angiveligt have taget sin mand i at have været sammen med en anden kvinde.

Historien kom ud tidligere på ugen, og ifølge spanske medier skulle Gerard Piqué allerede være flyttet i en lejlighed i Barcelona.

Derudover skulle Shakira have rejst til Ibiza to gange i løbet af maj sammen med parrets to sønner, Milan og Sasha – men altså uden sin nu ekskæreste.

35-årige Gerard Piqué og 45-årige Shakira begyndte at date i starten af 2011, efter de mødte hinanden under VM i 2010.

Her lavede Shakira VM-slutrundens sang 'Waka Waka', hvor Piqué optrådte i videoen.

Parret har tidligere været på Forbes' liste over de mest magtfulde par i verden.

Gerard Piqué har med FC Barcelona været med til at vinde mesterskabet otte gange, ligesom han har været med til at vinde Champions League tre gange. Senest i 2015.