Cristiano Ronaldo blev hentet til Saudi-Arabien for at vinde titler med den ambitiøse og storsatsende fodboldklub Al Nassr.

Men i det første forsøg på at hente en titel i den saudiske Super Cup røg Al Nassr og Ronaldo ud med et brag i semifinalen.

Al Nassr tabte torsdag aften skuffende 1-3 til rivalen Al Ittihad i Riyadh. Dermed missede holdet søndagens Super Cup-finale og den første mulige titel til Ronaldo.

Den 37-årige portugiser, der fem gange er kåret som verdens bedste fodboldspiller, spillede hele opgøret. Han havde et par chancer for at score, men brændte.

Foto: AHMED YOSRI Vis mere Foto: AHMED YOSRI

Al Ittihads defensiv tog sig generelt godt af Ronaldo, som blev forhindret i at indtage en hovedrolle i kampen.

I første halvleg bragte Al Ittihad sig foran 2-0 på mål af brasilianeren Romarinho og den marokkanske VM-spiller Abderrazak Hamdallah.

Ronaldos holdkammerat Anderson Talisca reducerede til 1-2 efter 67 minutter, men tættere på kom holdet ikke.

I stedet cementerede Muhannad Al-Shanqeeti sejren med målet til 3-1 i tillægstiden.

Al Nassr og Ronaldo skal næste gang i aktion 3. februar ude mod Al Fateh i den saudiske liga. Den topper Al Nassr lige nu.