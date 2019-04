Homofobi har i den grad været et tema i dansk fodbold de seneste uger. Og den danske landsholdsanfører, Pernille Harder, håber hun kan være et forbillede.

Privat danner hun par med svenske Magdalena Eriksson.

På trods af at Pernille Harder bor i Tyskland, mens Magdalena Eriksson bor i England, er kærligheden mellem dem stor.

Men i første omgang havde hun ikke selv regnet med, hun en dag ville falde for en pige.

»Jeg tror ikke, der var nogen, der havde set det komme, at jeg skulle være sammen med en pige. Det gjorde jeg heller ikke selv,« siger Pernille Harder til TV 2 Sport.

Hun er stolt af sin kæreste, som hun mødte da de spillede sammen i svenske Linköping.

Og Pernille Harder understreger, at hun også er stolt af at være homoseksuel i kølvandet på homofobi-debatten, der i den grad har været der de seneste par uger.

For to uger siden blev FCK-spilleren Viktor Fischer udsat for homofobiske tilråb, først i Odense efter en kamp, dagen efter af nogle Brøndby-tilhængere uden Fischer selv var til stede, og da FC København og Brøndby mødtes sidste weekend, måtte offensivprofilen endnu engang lægge øre til sange af homofobisk karakter.

Noget, Viktor Fischer selv med det samme tog afstand fra, og det ærgrer også Pernille Harder, at homoseksualitet bliver brugt som noget nedladende.

Selv var hun i ungdomsårene forelsket i en fyr, men der skete noget, da hun flyttede til Sverige. Hun forelskede sig i Magdalena Eriksson, selvom det i første omgang ikke lå i kortene, at de to ville finde sammen.

»Fra starten var der ikke rigtig noget mellem os. Vi var begge i et forhold, men efter et år begyndte vi at snakke rigtig meget sammen, og så blev vi bare forelskede og kom rigtig tæt på hinanden,« siger Pernille Harder, der 'opdagede nogle ting ved sig selv', da hun flyttede fra Danmark - og altså mødte Magdalena Eriksson.

Til hverdag må parret dog klare sig med langdistance. For danskeren spiller i tyske Wolfsburg, mens kæresten tørner ud for Chelsea, og dermed må de tilbringe meget tid hver for sig.