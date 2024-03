»Det var en god præstation af os, men med tre-fire meget, meget mærkelige straffesparksdomme har vi gjort opmærksom på det for at beskytte fodbolden,« siger Jakob Michelsen til Discovery Norge.

Udtalelsen kommer efter Lyngbys 1-2-nederlag til norske HamKam i en træningskamp i Tyrkiet, der lørdag er blevet indberettet til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa). Indberetningen kommer grundet en mistanke om matchfixing.

Det bekræfter kommunikationschef i Det Norske Fodboldforbund (NFF), Ynge Haavik, over for norske Eurosport.

NFF fik selv en indberetning fra HamKam, efter at der var flere 'meget mærkelige kendelser' i kampen ifølge klubbens danske cheftræner, Jakob Michelsen.

HamKams danske træner, Jakob Michelsen, undrede sig gevaldigt over flere kendelser i træningskampen mod Lyngby. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere HamKams danske træner, Jakob Michelsen, undrede sig gevaldigt over flere kendelser i træningskampen mod Lyngby. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

De tre straffespark kom inden for de sidste otte minutter af kampen - og var ifølge Jakob Michelsen meget svære at få øje på.

Lyngbys cheftræner, Magne Hoseth, er enig med sin danske kollega.

»Tre ud af fire straffespark er helt vanvittige at give.

»De to første straffe, inklusive det HamKam får, er fuldstændig idiotisk. Ingen af dem skulle have været straffe. Så begynder man at tænke,« siger Hoseth til Hamar Arbeiderblad.

HamKam var foran 2-0 efter blandt andet en træffer på straffespark, da Lyngby fik tre straffespark i slutningen af kampen. De to første blev brændt, inden Marcel Rømer omsatte det sidste.