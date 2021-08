Hvis du har længtes efter staldromantik, søde bondegårdsdyr og akavede scorereplikker, så er der godt nyt.

Datingprogrammet 'Landmand søger kærlighed' vender nemlig tilbage med sin ottende sæson.

Det sker tirsdag 17. august, hvor programmet får premiere på TV 2 og TV 2 Play.

Derudover kommer som sædvanlig også talkshowet 'Landmand søger kærlighed – ekstra', hvor Lene Beier taler med landmænd fra programmet, samt særprogrammet 'Den unge landmand', der dog først får premiere fredag 20. august på TV 2 Play.

Som altid er det med Lene Beier i værtsrollen, der guider landmænd og seere igennem programmerne.

Derudover er der selvfølgelig seks nye landmænd, der i første afsnit skal læse de mange breve fra deres bejlere.

Og fra første færd bliver der slået rekord.

Den aarhusianske landmand Emil får nemlig hele 129 breve fra håbefulde bejlere.

Og de 129 breve er altså en god stak mere, end nogen anden landmand før har modtaget i 'Landmand søger kærlighed's historie.

»Det kræver vidst en øl det her!« siger landmanden Emil med julelys i øjnene foran sine mange breve i premiereprogrammet.

I videoen øverst i artiklen kan du få et smugkig på den nye 'Landmand søger kærlighed'-sæson.

Læs mere om de nye landmænd

Herunder kan du læse mere om de seks nye landmænd, der skal finde kærligheden i løbet af de 13 afsnit i ottende sæson.

Karoline, 21 år

21-årige Karoline er den nye hovedperson i 'Landmand søger kærlighed'-særprogrammet 'Den unge landmand'.

Hun kommer fra det nordlige Fyn og arbejder til daglig med grise og planteavl. Derudover hjælper hun sine forældre med at gøre araberheste klar til shows på deres stutteri.

Hun elsker naturen, sine heste og at rode med biler. Derfor skal hendes kommende kæreste også selv have hænderne skruet ordentligt på og ligesom hende selv være glad for dyr.

Særprogrammet 'Den unge landmand' får premiere fredag d. 20. august og løber over syv afsnit.

Emil, 26 år

Den 26-årige landmand Emil slår rekord i 'Landmand søger kærlighed', når han med sine 129 breve har særligt mange bejlere at skulle sortere sig igennem i premiereprogrammet.

Han bor til daglig på sine forældres gård mellem Randers og Aarhus, hvor han arbejder med kødkvæg.

Han spiller fodbold, går på jagt og sejler, men til gengæld er han ikke begejstret for hverken byture eller Tinder-dates.

Derfor håber han, at 'Landmand søger kærlighed' bliver hans vej til drømmekvinden.

Allan, 45 år

Den 45-årige ægproducent fra Mariager bliver den første homoseksuelle landmand i 'Landmand søger kærlighed'.

Han bor på sin firelængede gård, hvor han elsker at invitere familie og venner forbi til hjemmelavet middag med grøntsager fra egen avl.

Men han mangler en sød mand at forkæle i hverdagen.

Og han må gerne være social anlagt ligesom ham selv, og så besidde en god portion humor, smil og sunde vaner.

Maxine, 25 år

Den unge landmand Maxine passer malkekvæg på et landbrug i Nordsjælland.

En dag drømmer hun dog om at få sit eget landbrug, måske sågar overtage sin fars gård.

Ikke mindst drømmer hun om at stifte familie med en mand, der kan tøjle hendes massive energiniveau.

Derfor må hendes udkårne gerne selv have fart på, men også være i stand til at få hende ned på jorden igen.

Svend, 73 år

Sæsonens ældste landmand er den 73-årige Svend fra Sønderjylland.

Han har været landmand i mere end 50 år, ikke mindst på sin egen gård.

Men nu er gården blot et hobbylandbrug til kornavl for den aktive familiemand.

Svend blev enkemand for ti år siden, og nu søger han en kvinde at danse og nyde pensionisttilværelsen med

Christian, 29 år

Landmanden Christian bor på sin egen gård lidt uden for Hobro.

En lang drøm gik dermed i opfyldelse, da han sprang ud som selvstændig planteavler.

På den store gården har han også selskab af ponyer og hunde.

Men han vil gerne dele den enorme plads med en sød kvinde og i fremtiden også gerne nogle børn.