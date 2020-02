Nye ambulancekontrakter i USA og Storbritannien har bidraget til den samlede vækst hos Falck sidste år.

Nye kontrakter på ambulancekørsel i USA og Storbritannien har sidste år været med til at give vækst hos Falck.

Det fremgår af seneste årsregnskab fra virksomheden, der blandt andet tjener penge på ambulancekørsel og sygetransport.

Mens de nye ambulancekontrakter har bidraget positivt til omsætningen, så har de også lagt et pres på indtjeningen på grund af opstartsomkostninger.

- Vi er stolte over at servicere endnu 1,6 millioner amerikanere i Alameda County i Californien med udrykningstjeneste af højeste kvalitet.

- Et halvt år inde i kontraktperioden overholder vi niveauet for den aftalte responstid, og indtjeningen forbedres måned for måned, siger Falcks administrerende direktør, Jakob Riis, i en pressemeddelelse.

Samlet for det forgangne år har Falck haft en driftsindtjening på 729 millioner kroner. Det er cirka det tredobbelte i forhold til året før.

/ritzau/