I denne uge TV 2-vært Lene Beier, som mener, at man bør kunne skyde et dyr for at spise det, og er dybt afhængig af et særligt produkt.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Jeg handler ikke til hverdag, men prøver at købe ind én til to gange om ugen, for sådan undgår vi mest madspild, får planlagt hvad vi skal have og købt ind efter det.«

»Og så køber jeg heller ikke de mærkelige impuls ting helt på samme måde.«

»Jeg kan godt lide at handle i Lidl og Rema 1000. Lidl kommer sig af, at man kun kan få min yndlingschili der. Lige nu har jeg for eksempel tre slags af dem, og de smager bare hjernedødt-godt. Jeg køber lidt ind efter, hvor man kan købe god chili.«

»De ting, som jeg ikke kan få dér eller Rema 1000, køber jeg i Meny eller Føtex Food.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Årh, det ved jeg ikke, men vi bruger mange penge på mad. Og det er, fordi vi godt kan lide mad. Vi hygger meget om det.«

»Så vi bruger meget på at købe lækre grøntsager, og det er bare dyrt. Kødet køber vi ved siden af fra noget fritgående kvæg oppe i Nordjylland. Det kommer i en månedskasse med alt kød i.«

»I aften er jeg for eksempel ikke hjemme, så der skal Anders og drengene have leverpostejmadder med rødbede, og leverpostejen får vi også derfra. Og de laver også rigtig god rullepølse.«

»Vi har valgt at få kød derfra, for jeg synes ikke, at der er særlig mange gode udskæringer i de danske supermarkeder. Men derfra kan man få alt muligt forskelligt.«

»Og så køber vi alt det andet ved siden af, så derfor er det et svært spørgsmål at svar på.«

I mit køleskab finder du altid…

»Kombucha og chili. Smør. Jeg elsker smør og det gør drengene også. Og æg. Og en god flaske hvidvin vil du som regel også finde i vores køleskab.«

»Kombuchaen laver vi selv. Lige nu står der syv flasker i skabet. Anders og jeg er blevet totalt afhængige af det.«

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…



»Noget til Bruce (parrets hund, red.). Og som man tydeligt kan se, har han ikke brug for mere.«

»Jeg er helt tosset med de der rækker i supermarkedet, hvor der er hundesnacks og sådan noget. Men han skal ikke bruge mere. Eller burde ikke.«

Lene Beier med Bruce, som hun elsker at forkæle med hundesnacks. Men ikke burde få flere. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lene Beier med Bruce, som hun elsker at forkæle med hundesnacks. Men ikke burde få flere. Foto: Bax Lindhardt

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Østers, kaviar og foie gras.«

»Jeg kan ikke lide østers. Det er en af de eneste ting fra havet, som jeg ikke kan lide. Kaviar siger mig ikke rigtig noget. Og foie gras synes jeg er dyremishandling.«

»Så derfor køber jeg det ikke. Men Anders kan godt lide østers.«

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Det er dejligt, hvis nogen af de ting, som jeg i forvejen køber, er på tilbud. Men jeg køber ikke ind efter det. Jeg køber ind efter det, som jeg har lyst til, at vi skal have.«

»Og det passer så alligevel ikke helt. For jeg køber sodavand til drengene på tilbud.«

»De elsker dåsesodavand. Så hvis nu for eksempel Harald Nyborg har tilbud på sodavand, som de nogle gange har, så kan jeg godt finde på at købe rigtig mange af dem og have dem stående ude i skuret.«

»Men sådan noget med at sidde og studere tilbudsaviser, det får jeg ikke gjort.«

Mit favoritsupermarked er…

»Hvis jeg skal vælge ét, bliver nok Rema 1000. Jeg synes, at det er sådan en god blanding af, at det er rimelig høj kvalitet og også prisbevidst. Og selvfølgelig økologisk.«

»Men hvis det er dyr, vi snakker om, går jeg mere efter, at det er fritgående. For mig betyder dyrevelfærd rigtig meget.«

»Nu har jeg så solgt min riffel og mit haglgevær, fordi jeg ikke kan få mig selv til at tage et liv alligevel, men jeg tog et jagttegn, fordi jeg i princippet synes, at man skal kunne tage et liv, hvis man skal spise kød.«

»Det kan jo ikke nytte noget, at man bare går på jagt nede i supermarkedet og ikke kan forholde sig til, hvad man putter i munden. Så hvis man skal spise noget, der har levet, så skal man i princippet også kunne kigge det i øjnene. Og skyde det.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»De steder findes ikke. Jeg sætter mine ben alle steder.«

»Jeg elsker, når man kommer ud i landet at gå ind til sådan nogle små hyggelige bagere. Man får jo et chok.«

»Jeg glemmer aldrig bageren ovre i Aars, hvor der var en kæmpestor kø ude foran om morgenen.«

»Og så er det, fordi de sælger en kop kaffe og et rundstykke for ti kroner. Hvor i København eller på Sjælland i det hele taget kan du få en kop kaffe og et rundstykke for ti kroner?«

»Noget af det bedste jeg ved, når jeg er ud at rejse, er at gå i supermarkeder. Jeg melder mig altid frivilligt og synes, at det er så fedt at gå ud og finde ud af, hvad de har.«

»Jeg kan nærmest få en hel en turisme ud af at gå i supermarkeder.«

»Det er også det første, jeg gør, når vi havner i en jysk by og skal lave ‘Landmand søger kærlighed’. Så skal jeg lige ned og se, hvad der er i det lokale supermarked.«

Arkivfoto af Lene Beier og hendes mand Anders. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Lene Beier og hendes mand Anders. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert…

»Jeg er ikke så god til at skelne mellem hverdag og fest. Jeg er ikke tilhænger af det sådan rigtigt og putter alt muligt ned i indkøbskurven efter, hvad jeg har lyst til.«

»Men okay, hvis det skal være ekstra lækkert, så har vi en fiskemand på Vestkysten, som vi bestiller fisk hos. Havtaske for eksempel, det elsker jeg. Uhm.«

»Men så skal jeg også lige være en postgang foran, for jeg skal huske at bestille i god tid. Så frisk og bæredygtigt fanget fisk fra Vestkysten.«

»Ellers køber jeg ind til, at jeg kan overtale Anders til at lave hjemmelavet pizza på grillen. Det kan jeg også godt lide. Men jeg kan jo lide alt. Der er ikke rigtig noget, jeg ikke kan lide.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt…

»Tirsdag og torsdag spiser vi ret praktisk mad, for der er min søn rigtig sent færdig fra basketball.«

»Så de dage, hvor det skal gå virkelig virkelig stærkt, kan det være nogle pastaer, der er præfyldt.«

»Eller toast. Jeg elsker toast og er aldrig kommet aldrig over toast perioden. Sådan en lækker skinke, noget rigtig stærk ost, sennep, løg og så lige en tur i toasteren. Man kan altid klare sig med en toast.«

