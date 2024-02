Efter en længere undersøgelse hos Berlingske er resultatet nu klar.

I 13 ud af de 94 klummer Katherine Diez har skrevet for mediet, er der fundet plagiat.

Det skriver Berlingske selv.

Klummerne er skrevet mellem 2018 til 2022.

Undersøgelsen er lavet af graverjournalist på TV 2 Niels Lykke Møller, der har gennemgået Katherine Diez' arbejde.

Der er ifølge Berlingske fundet plagiat i 11 eksempler ud af de 43 boganmeldelser, som Katherine Diez har skrevet.

Ud af de 51 kommentarer og klummer, som Diez har skrevet, er der fundet plagiat i to.

'Berlingskes chefredaktion har gennemgået hvert enkelt eksempel og vurderer, at der i alle 13 tilfælde er tale om plagiat i større eller mindre grad, hvor citatpraksis strider imod Berlingskes retningslinjer,' lyder det i artiklen.

Det er primært internationale anmeldelser af litteratur, hvor der er fundet plagiat.

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, har også set rapporten, og han er enig i konklusionen fra Niels Lykke Møller.

»Plagiat i 13 ud af 94 artikler er selvfølgelig alvorligt. Det er et hak i troværdigheden – ikke bare for Katherine Diez, men også for os på Berlingske, som i sidste ende har ansvaret for de artikler, der bliver publiceret. Så det er virkelig ærgerligt,« fortæller han.

Bliver på Berlingske

Som udgangspunkt bliver anmeldelserne liggende tilgængelige på Berlingske.

Der vil dog blive tilføjet en disclaimer øverst, hvor der står, at artiklerne har været gennem en undersøgelse for plagiat, og der hvor det er fundet, vil det fremgå tydeligt.

Der skal også rækkes ud til dem, der er blevet plagieret.

Det er for at tage dialogen om ophavsret og undskylde

Katherine Diez er blevet orienteret om undersøgelsen, og hun udtaler sig også til Berlingske.

»Den seneste måned har jeg stået i, hvad jeg kun kan beskrive som en altomfattende livskrise. Der er kun ét at gøre for mig nu: at tage så hårdt ved lære af de fejl, jeg har begået, at jeg en dag kan vende stærkere tilbage.«

Angiveligt vil influenceren selv uddybe på Instagram senere.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Katherine Diez.

Tom Jensen udtaler i artiklen, at man har orienteret alle freelancere om Berlingskes retningslinjer.

Han mener dog ikke, at der er tale om et generelt problem.

De vil dog 'skærpe sanserne og opmærksomheden' omkring deres anmeldelser.

Du kan læse hele rapporten om plagiat her.