En luftalarm har for første gang i flere uger rystet borgere i Tel Aviv Israel.

Den væbnede fløj i Hamas har nemlig indledt »et stort missilangreb« på byen, skriver Reuters.

B.T.s mellemøst korrespondent Jotam Confino fortæller, at raketterne er blevet affyret fra den palæstinensiske by Rafah og endda afsendt fra civilområder.

Og det er ifølge Jotam Confino interessant, fordi det kommer blot to dage efter, at Israel er blevet beordret til ikke at gå ind i byen af ICC-domstolen.

»Hamas er snedige. De ved, at når de affyrer derfra, så tvinger de næsten Israel til at gå ind. Hele verden kigger jo på, hvad Israel vælger at gøre nu,« siger han.

Jotam Confino uddyber, at dette angreb viser nødvendigheden af, at Israel bliver nødt til at gå ind i Rafah.

»Enhver, der siger, at krigen kan slutte uden, at Israel går ind i Rafah, ved ikke, hvad de taler om,« siger han, og tilføjer:

»De bliver nødt til at gå ind i Rafah for at stoppe Hamas.«

Ordren fra ICC betyder, at Israel skal stoppe alle militære operationer i byen, men alligevel bliver der tolket på, hvad det egentlig betyder.

Nogle mener, at Israel derfor slet ikke må nærme sig byen, mens andre mener, at Israel ikke må gå ind i Rafah, hvis det destruerer det palæstinensiske folk helt eller delvist, forklarer Jotam Confino.

Israel kan spore, hvor disse raketter bliver affyret fra, hvor det med stor sandsynlighed er i civilområder i Rafah.

»Hamas ved, at der vil komme luftangreb i Rafah som svar, så det er to fluer med et smæk,« siger han, og tilføjer:

»Det er utrolig smart af Hamas det her.«