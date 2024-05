Seks klimaaktivister troppede lørdag op i Midtjyllands Lufthavn med banner, afspærringstape og megafon med den hensigt at blokere lufthavnen under en aktion.

Der var bare ét problem:

At der ikke var noget at blokere, idet Midtjyllands Lufthavn holdt weekendlukket. Det skriver TV Midtvest.

»Forbyd privatfly,« stod der på aktivisternes banneret, som ingen af lufthavnens kunder fik at se.

»Jeg tror ikke helt, jeg forstår fidusen, men det er der sikkert en tanke bag,« siger lufthavnschefen i Midtjyllands Lufthavn, Jakob Kronborg, til TV Midtvest.

Der er også en anden årsag end weekendlukningen til, at Jakob Kronborg undrer sig også over, at aktivisterne fra Scientist Rebellion lige netop valgte Midtjyllands Lufthavn til lørdagens aktion.

Ifølge lufthavnschefen er det kun en gang om ugen, et privatfly letter fra lufthavnen.

Lørdagens aktion ved Midtjyllands Lufthavn – som varede fra 18.30 til 19.00 – var ikke anmeldt til politiet, som det ellers er lovpligtigt for demonstrationer.