Det hele kommer ned til to kampe, to forskellige steder i Danmark, som spilles på helt samme tid.

Spændingen lever til det sidste i Superligaen, når Brøndby har skæbnen i egne hænder og selv kan afgøre, hvorvidt de skal være danske mestre, når AGF gæster Brøndby Stadion. Superliga-formatet sætter dog Jesper Sørensen og co. i et dilemma.

I Herning kan FC Midtjylland nemlig spolere den blå-gule mesterskabsfest med sejr over Silkeborg, og resultatet i det opgør får stor indflydelse på, hvordan guldchancerne ser ud på Vestegnen, og hvor meget man egentlig behøver jagte et resultat mod AGF.

Det rejser naturligvis ét indlysende spørgsmål, som både spillere og stab skal tage stilling til inden opgøret: Vil spillerne have meldinger fra Ulvenes kamp?

»Det ved jeg ikke. Det tror jeg … Nej, det tror jeg ikke, jeg vil foretrække,« lyder den lidt famlende melding fra Brøndbys bærende profil Nicolai Vallys, der fortsætter:

»Der er enormt meget larm om kampen på søndag, men det handler om at spille fodboldkampen og vinde den, og så kan det være lige meget, hvad der sker i Herning.«

Nicolai Vallys mener ikke, det ville gavne at få meldinger fra FC Midtjyllands kamp. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Nicolai Vallys mener ikke, det ville gavne at få meldinger fra FC Midtjyllands kamp. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Brøndby-stjernen påpeger dog også, at den endelige beslutning jo ikke er i hans hænder.

I sidste ende er det cheftræner Jesper Sørensen, der skal afgøre, hvorvidt hans spillere kan bruge meldingerne fra Herning til noget.

Og for nu må spillerne vente med at finde ud af, om informationen finder vej ind på grønsværen på søndag.

»Det har jeg ikke taget stilling til endnu, men vi må kigge på det henover weekenden.«

Brøndby Stadion kommer vel alligevel til at give nogle indikationer?

»Ja, det kommer nok til at give sig selv uanset hvad. Så det er jeg ikke sikker på, at jeg kan styre alene,« lyder meldingen fra cheftræneren, da B.T. spørger ind til situationen til torsdagens Brøndby-træning.

Siden torsdag har der dog været spekulationer om, hvorvidt Brøndby overhovedet fik lov at spille for et udsolgt Brøndby Stadion – fredag kom der dog en afgørelse i sagen.

Kampen i Herning bliver dog decideret ligegyldig, hvis Brøndby formår at tage en sejr over AGF. Med tre point er Sørensens tropper stensikre på at løfte trofæet, medmindre FCM på magisk vis tager en historisk storsejr og henter de syv kasser, der skiller de to tophold ad på målscorer.