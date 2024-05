Det koster mindst 893 kroner for en voksen at få et nyt pas her i Danmark.

Men hvad går de mange penge egentlig til? Og er passet dyrere her til lands end andre steder?

Det har TV 2 Kosmopol undersøgt.

Kort fortalt er svarende på de to spørgsmål, at statskassen tjener fedt på dig, hver gang du tropper op i Borgerservice for at få et nyt rødbedefarvet pas.

Og at du betaler markant mere for dit nye pas end næsten alle andre europæere.

Prisen for et dansk pas overgår med længder, hvad det koster at producere det.

Ifølge TV 2 Kosmopol løber produktionsomkostningerne op i 300 kroner. Det betyder, at der ryger mindst 593 kroner i statskassen, hver gang du eller en anden dansker, som er fyldt 18 år og ikke er folkepensionist fornyer sit pas.

Har du glemt dit eksisterende pas, bliver prisen for det nye nemlig det dobbelte, nemlig 1.786 kroner. Og ønsker du at få taget et pasfoto hos Borgerservice, skal du også betale for det.

I alt forventer staten at tjene knap 364 millioner kroner på pasgebyret i år.

»Det er jo i virkeligheden en ekstra skat på at rejse, som i særdeleshed går udover dem, der har færrest penge. Særligt for unge er prisen for passet en betydeligt udgift. Vi er et rigt land, og vi burde støtte vores unge mennesker i at opleve og lære noget om andre lande,« siger Laurs Nørlund, som er kandidat til Europa-Parlamentet for Moderaterne, til TV 2 Kosmopol.

Her i Europa er det kun schweizerne, der betaler mere for et nyt pas end os danskere. Her er prisen 1.000 kroner.

I både Sverige og Norge koster det under 500 kroner at forny passet.

Til gengæld kan vi glæde os over, at det danske pas er et af de mest magtfulde i verden. Det kan du læse meget mere om HER.