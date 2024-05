Danmark har fået en ny monark. Og en anderledes en af slagsen. Det bliver tydeligt, når kong Frederik søndag stiller sig ud og vinker fra Amalienborg i forbindelse med sin fødselsdag.

Men hvad er den nye konges styrker og svagheder? Særligt én styrke bliver fremhævet igen og igen.

Mens kong Frederik har det svært, når kameralinserne bliver stillet ind på ham, og han skal udtale sig om svære og politiske emner, så er der andre tidspunkter, hvor han har det som en fisk i vandet.

Det så man blandt andet, da han i 90erne gennemførte uddannelsen til Frømand:

»Det er der, man også ser, at han er gjort af et særligt stof,« siger kongehusekspert Thomas Larsen i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

Kong Frederik og dronning Mary under statsbesøget i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik og dronning Mary under statsbesøget i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/Ritzau Scanpix

Han tilføjer:

»Der er han utrolig stærk. Der stråler han virkelig. Og så er de her andre situationer, hvor han måske også kommer ind på et territorium, hvor der begynder at blive lidt farligt og utrygt.«

Både Thomas Larsen og kommunikationsekspert Morten Crone peger i podcasten på flere ting, der gør, at kong Frederik har en særlig styrke.

Ifølge Morten Crone er et af tegnene på Kongens særlige styrke, at kong Frederik har beskrevet sig selv som en ‘peak performer’.

Hør mere om kong Frederiks særlige styrke, og om hvordan kong Frederik håndterer dét at være en 'peak performer' fra omkring 12 minutter inde i podcasten.

Du kan også høre Morten Crone fortælle om kong Frederiks vilde OL-drøm, samt høre hvordan Thomas Larsen havde det med at kende til dronning Margrethes planer om at abdicere, før hun offentliggjorde det i nytårstalen.

Lyt i Spotify, på Apple Podcast eller ved at trykke play herunder.



I B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' sætter B.T.s kongehusreporter Silla Bakalus sammen med eksperter hver uge fokus på ugens vigtigste royale historie.