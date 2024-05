Formand Martin Henriksen forsøger at genrejse Nye Borgelige, som har fået Carsten Kudsk med i partiet.

Nye Borgerlige får tilgang af Carsten Kudsk, som fra 2015 til 2019 flere gange var midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Det meddeler Nye Borgerlige i en pressemeddelelse.

Kudsk er tidligere 1. viceborgmester i Nyborg Kommune og har senest været formand for Lokaldemokraterne i Nyborg og Assens.

Han kender Nye Borgerliges formand, Martin Henriksen, ganske godt, eftersom Henriksen er tidligere folketingsmedlem for DF.

- Jeg kender Carsten som en god og arbejdsom mand, og jeg er sikker på, at han vil kunne bidrage til udviklingen af Nye Borgerlige, siger Martin Henriksen i pressemeddelelsen.

Nye Borgerlige er i weekenden samlet i Nyborg til et medlemsarrangement. Her mødes hovedbestyrelsen med 100 medlemmer for at tale politikudvikling og drøfte Nye Borgerliges vedtægter.

Nye Borgerlige vil blandt andet arbejde for at afskaffe brugerbetalingen på Storebæltsbroen.

- Vi er enige om, at staten kræver alt for meget ind i skatter og afgifter, og derfor lægger vi i fællesskab ud med et forslag om at fjerne brugerbetaling for bilister på Storebæltsbroen. Det er godt for Fyn, og det er godt for alle bilister, der besøger vores forskellige landsdele, siger Martin Henriksen

Carsten Kudsk udtaler, at han er imponeret af Nye Borgerlige, som efter folketingsvalget i 2022 har været i krise.

I begyndelsen af 2024 blev Nye Borgerliges folketingsgruppe opløst anført af partistifter Pernille Vermund. Hun skiftede kort tid efter til Liberal Alliance, mens Kim Edberg Andersen endte med at skifte til Danmarksdemokraterne.

Peter Seier Christensen er i dag løsgænger i Folketinget, men han er fortsat medlem af Nye Borgerlige. Ingen ved, hvad der sker med ham, eftersom han er sygemeldt.

Desuden har Mette Thiesen, Mikkel Bjørn og Lars Boje Mathiesen i den nuværende valgperiode forladt Nye Borgerlige. De to første er skiftet til DF. Lars Boje Mathiesen har stiftet sit eget parti, hvis navn fortsat er ukendt.

- Jeg er imponeret over den kampgejst, som jeg har mødt her på Hotel Nyborg Strand, hvor partiet holder medlemsweekend. Nye Borgerliges medlemmer har udvist mandsmod fordi de så klart har nægtet at acceptere lukningen af partiet, siger Carsten Kudsk.

