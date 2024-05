På B.T. og Euroinvestors redaktion står der en hvid tavle med bud på, hvor mange gange renten bliver sænket i USA og Europa i 2024.

Her har boligredaktør Thomas Ambrosius smidt sine jetoner på tre rentenedsættelser fra Den Europæiske Centralbanks side og én rentenedsættelse fra Den Amerikanske Centralbanks side i 2024.

»Jeg holder fast i mit bud på én rentesænkning i år fra Den Amerikanske Centralbank, men jeg vil godt have lov at justere til to rentesænkninger fra Den Europæiske Centralbank i år,« siger Thomas Ambrosius i den seneste udgave af Spar Kassen.

Boligredaktøren læner sig dermed op ad markedet, som også er blevet lidt mere skeptiske vedrørende antallet af rentenedsættelser fra centralbankchef Christine Lagardes side i 2024.

Men hvorfor er det netop den mængde rentenedsættelser boligredaktøren går med?

Det kan du få svaret på 16 minutter inde i podcasten Spar Kassen på enten Spotify, i Apple Podcast, eller hvis du trykker play herunder: