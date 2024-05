Denne søndag kan blive en festdag i Brøndby.

Superligaklubben har alle kort på hånden inden den afgørende sidste spillerunde. En sejr hjemme over AGF sikrer nemlig guldet, når der fløjtes op klokken 17.

Og den potentielle mesterskabsfest er allerede godt i gang med at blive bygget op til, hvis man i de tidlige morgentimer gebærder sig rundt på Vestegnen. Noget tyder i hvert fald på, at nogen har haft travlt i nat i Brøndby.

B.T.s mand på stedet melder nemlig om en by i klædt i gult og blåt. Alle skilte, elskabe, lygtepæle og andet godt på kommunens veje er blevet malet i klubbens farver.

Der kan dog også komme andre faktorer i spil i guldbraget, melder DMI. Mens der er risiko for både skybrud og torden i det meste af landet, er det især slemt på de kanter, hvor FC Midtjylland hører hjemme.

Midtjyderne er de eneste, der kan true Brøndbys guld - men det kræver, at man selv vinder over Silkeborg, mens Brøndby ikke får en sejr over AGF.

