Det er dommedag i Superligaen. Guldet skal afgøres i allersidste spillerunde.

FC Midtjylland og Brøndby er i fuld gang med forberedelserne til deres opgør mod henholdsvis Silkeborg og AGF klokken 17 søndag eftermiddag.

Men foruden spillet på banen kan der komme helt andre faktorer i spil i den vilde afgørelse.

For DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud samt torden, der især gør sig gældende på Herning-egnen, hvor midtjyderne har hjemmebane.

»Hvis jeg kigger på det nu, kan vi være heldige, at det er overstået først på eftermiddagen og være overstået, når de spiller klokken 17.00 i Herning. Men jeg kan ikke udelukke, at der stadig kan komme byger, og de vil højst sandsynligt være med torden. Det kan godt skabe problemer,« siger Mille Jensen fra DMI til B.T.

Skulle der opstå tordenvejr undervejs i FC Midtjyllands kamp mod Silkeborg, giver Fodboldlovens paragraf fem klare linjer for, hvordan kampens dommer Sandi Putros skal gribe situationen an.

'Specielt omkring tordenvejr er det vigtigt, at dommeren aldrig må tage chancer – hellere afbryde én gang for meget end én gang for lidt, hvis et tordenvejr er under opsejling,' står der og fortsætter:

'Sikkerhed skal altid være det primære hensyn. Der er ingen fast tidsgrænse for, hvor længe afbrydelsen må vare – dette er en del af dommerens skøn. Afbrydes kampen helt, skal det indberettes til pågældende turneringsmyndighed.'

Herning kan blive ramt af både skybrud og tordenvejr. Foto: DMI Vis mere Herning kan blive ramt af både skybrud og tordenvejr. Foto: DMI

Skulle Midtjyllands kamp blive afbrudt af torden, vil det skabe et helt absurd scenario i guldbraget. Alt efter, hvad resultatet er på daværende tidspunkt i midtjydernes og Brøndbys kampe.

For lige nu har Brøndby førstepladsen á point med FC Midtjylland, men med et klart bedre målscore. Holdet fra Vestegnen kan med en sejr selv afgøre mesterskabet, men hvis man ikke formår at vinde, er man afhængige af midtjyderne, der selv lurer på muligheden for at overhale Brøndby, hvis de snubler.

Det store drama - på og udenfor banen - kan du selvfølgelig følge med i her på bt.dk før, under og efter.