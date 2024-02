»Jeg synes altid, at det er godt for en serie, når der bliver skiftet lidt ud i karaktererne. Nogle gange bliver folk skrevet ud og er ikke så glade for det, og andre gange beder man selv om at blive skrevet ud.«

Det var ordene fra Anette Støvelbæk, da hun efter eget valg forlod TV 2-serien 'Sygeplejeskolen' i 2022.

Hun har dog også - lige siden 2013 - været en del af en endnu større succes på TV 2 i form af 'Badehotellet'.

Her har hun dog aldrig overvejet at slå hovedet forbi manuskriptforfatternes kontor og bede dem om at skrive hende ud.

Det fortalte hun mandag aften på den røde løber til gallapremieren for 10. og sidste sæson af serien.

»Nej, det har jeg virkelig ikke (overvejet at stoppe, red.). Det har været fantastisk at være med i alle årene, og de har været rigtig gode til at udvikle alle vores karakterer. Nogen gange kan man godt tænke, at nu må der gerne ske lidt mere, men bum, så har man næste sæson, og så sker der pludselig noget for ens figur.«

I serien har hun spillet Alice Frigh, og igennem de ti sæsoner har hun haft selskab af sin mand, Lars Mikkelsen, og deres to sønner, Lue og Thor, da alle tre har haft roller i serien.

Første sæson af 'Badehotellet' blev sendt i 2013.

Den 10. og sidste sæson får tv-premiere 3. marts.