Redaktionschefen for B.T. Penge, Niels Phillip Kjeldsen, spærrer øjnene op over, at supermarkedsgiganten Dagrofa kom ud af 2023 med en driftsindtjening på 426 millioner kroner.

Det er virksomhedens bedste regnskab i mere end 20 år.

»Man må bare sige, at det er et kæmpe comeback for Dagrofa,« siger han og tilføjer:

»For seks år siden havde de et underskud på over en halv milliard. De følgende år var det underskud omkring 100 millioner. Det var ret grumt. Nu er de kommet i en situation, hvor de har et plus, som vokser stille og roligt år for år«

Dagrofa konstaterer, at man har fremgang i alle sine forretningsben, som inkluderer supermarkedskæderne Meny, Spar, Let-køb og Min Købmand.

Koncernchef i Dagrofa, Tomas Pietrangeli, noterer i en pressemeddelelse, at MENY i januar blev kåret som Årets Supermarked af B.T.s læsere.

»Danmarks 12 største supermarkeder deltog i afstemningen, og den førsteplads er en bekræftelse af, at kunderne kan lide, hvad vi står for,« siger Tomas Pietrangeli.

Niels Phillip Kjeldsen vil da også godt anerkende MENY.

»Der er slet ingen tvivl om, at især MENY-kæden har fået positioneret sig rigtig stærkt som den mere eksklusive kæde på markedet,« siger redaktionschefen.

