Chrissy Teigen er en smuk model med en succesfuld musiker som mand, og alligevel finder folk ting at kritisere ved hende.

For nyligt begyndte et billede af hende og ægtemanden John Legend at florere på sociale medier.

På billedet står Teigen med siden til sin mand, og sådan som øjeblikket er foreviget, ligner det, at John Legend kigger misfornøjet på modellens bagdel.

Det har mange mennesker på sociale medier fundet sjovt, men nu svarer modellen på tiltalen. Hun ved nemlig godt, hvad de griner af, skriver mediet VT.

I’m fuckin crying bruh pic.twitter.com/NY2r2EhMH5 — Ice (@OfficiallyIce) July 11, 2019

'Alle er så vant til billeder af bagdele og photoshoppede Instagram-profiler. Jeg har haft ingen røv for evigt - er det en nyhed for nogen af jer?' skriver modellen bramfrit.

Der er dog brugere på Twitter og Instagram, som understreger, at det kun er John Legends ansigt, som gør billedet sjovt, men så let lader Teigen dem ikke slippe.

'Ja, hans ansigt fyldt med væmmelse, mens han kigger på min r**. I behøver ikke at forklare det for mig. Jeg forstår.' skriver hun blandt andet.

Chrissy Teigen er meget populær på sociale medier, og hun er kendt for at være meget åben.

På Instagram har modellen, som deler sexede badetøjsbilleder og familiefotografier i én stor blanding, over 11,3 millioner følgere.

Overfor kritikkerne understreger hun desuden, at hvis hun nu havde fået sin bagside fyldt ud med implatater, så havde det heller ikke været godt nok.

Så var folk også blevet ved med at tale om det, skriver hun.

John Legend og Teigen har været gift i snart seks år, og de har to børn sammen.