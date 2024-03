Krigen mellem Israel og Hamas deler vandene mange steder.

Således også hos tech-virksomheden Palantir.

Her er det ceo Alex Karp, der har meldt ud, at han og virksomheden støtter Israel.

Og det er bestemt ikke noget, der er faldet i alle ansattes smag.

»Vi har mistet ansatte, og jeg er sikker på, at vi vil miste ansatte,« siger han til CNBC.

Samtidig siger han dog, at »hvis du tager et standpunkt, der aldrig koster dig en medarbejder, så er det ikke et standpunkt.«

Palantir har flere kontrakter med den amerikanske regering, og har blandt andet leveret teknologi til støtte for Ukraine og Israel i hver deres respektive krige.

Sidste måned sagde Karp følgende:

»Jeg er meget stolt over, at vi efter den 7. oktober (datoen, hvor Hamas angreb Israel, red.), inden for få uger, er på jorden og er involveret i operationelt afgørende operationer i Israel.«

Palantir holdt også sit første bestyrelsesmøde i år i Tel Aviv, hvor virksomheden indgik et såkaldt 'strategisk partnerskab' med Israel forsvarsministerium.

Og i interviewet med CNCB bekræfter direktøren, at virksomheden er på Israels side.

Hamas angreb som nævnt Israel 7. oktober sidste år og udførte flere terrorangreb. Dette fik Israel til at erklære terrororganisationen krig.

Siden da har mindst 30.000 mennesker i Gazastriben mistet livet.