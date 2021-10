En særlig specialgruppe skal hjælpe politiet i Skåne med at finde 32-årige Beata Ratzman.

Det skriver flere svenske medier, herunder Kvällposten og Sydsvenskan, der var først med historien.

Specialgruppen er en særlig gerningsmandsprofil-gruppe, der hører under den Nationale Operative Afdeling, NOA.

»De besidder en utrolig stor kompetence,« siger Nils Norling, der er politiets talsperson i Malmø.

32-årige Beata Ratzman blev sidst set 24. september i byen Oxie, som er en forstad til Malmø.

Der blev hun ifølge svenske medier set sætte sig ind i en sølvgrå Suzuki Vitara fra 2002.

Beata Ratzman er stadig forsvundet. Politiet har ledt med hunde, dykkere og helikoptere i Malmø og omegn. Den frivillige eftersøgningsorganisation Missing People har også arrangeret flere civile eftersøgning, men uden held.

Ni timer efter Beata Ratzmans forsvinden, blev hendes mand anholdt og sigtet for kidnapning. Han ejer en sølvgrå Suzuki Vitara fra 2002, og det køretøj er nu blevet beslaglagt og gennemgået for tekniske spor.

Ifølge avisen Aftonbladet har Beata Ratzman tidligere forsøgt at få et polititilhold imod manden.

I august søgte hun ifølge avisen om skilsmisse og fuld forældremyndighed over deres fælles barn. Kort tid efter anmeldte hun ham for vold og trusler begået i en periode fra 2016 til 2021.

Mens ægtemanden fortsat er i politiets søgelys som gerningsmand til hendes forsvinden, er det stadig et stort mysterium, hvor Beata Ratzman befinder sig. Et mysterium som gerningsmandsprofileringsgruppen forhåbentligt kan være med til at kaste lys over.

Gruppen består af specialister inden for forskellige områder som retsmedicin, retspsykiatri og kriminalteknisk.

Hvad gruppen har som sit fokusområde i forhold til Beata-sagen, vil Nils Norling ikke udtale sig om af hensyn til efterforskningen, men han siger, at målet er at finde den forsvundne kvinde.

»Vores hovedprioritet er at finde kvinden. I gerningsmandsprofilgruppen findes der rigtig mange specialistkompetencer, og vi har kontakt med flere af deres specialister,« siger Nils Norling til Kvällsposten.

En gerningsmandsprofilgruppe kan ud fra forskellige parametre være med til at kortlægge en mulig gerningsmand til en forbrydelse.

Beata Ratzman kommer fra Polen, hvor størstedelen af hendes familie stadig bor. De frygter, at der er sket deres datter og søster noget forfærdeligt.