Giovanna Boniface kiggede en ekstra gang, da hun så kvitteringen fra biludlejningsfirmaet.

8.000 dollar. Svarende til knap 60.000 kroner for tre dages billeje.

Biludlejningsfirmaet Avis sendte kvitteringen til canadiske Giovanna Boniface, hvor de påstod, at hun havde kørt godt 36.000 kilometer på tre dage.

Det svarer knap og nap til jordens omkreds. Eller en køretur fra København til Seoul i Sydkorea mere end tre gange. Det skriver The Guardian.

Can u can drive 36,482km in 3 days? @Avis thinks so & charged us $8k+ for the km Also, no-one answers the phone at YYZ, so this should be fun to get a refund. While we wait, let's see how far this is...I could visit my fam in Capetown with 3600km to spare #help pic.twitter.com/Vo0r5fbNq7 — Giovanna (she/her) Boniface, OT (@BonifaceGio) August 16, 2022

»Kan du køre 36.482 kilometer på tre dage?«

»Jeg kunne besøge min familie i Capetown med 3.600 kilometer tilovers,« skriver Giovanna Boniface på Twitter.

Giovanna Boniface vurderer, at hun derimod har kørt cirka 300 kilometer i udlejningsbilen.

Hun løb nogle ærinder i byen, besøgte sin svigermor i en nærliggende by og afleverede efterfølgende bilen i lufthavnen.

»Det er i lufthavnen, at jeg bemærker, at de har trukket 8.000 dollar,« fortæller Giovanna Boniface til CTV News.

Hun forsøgte at ringe til biludlejningsselskabet, men uden held. Det var først, da lokale medier skrev om regningen, at selskabet reagerede.

Giovanna Boniface fik et svar fra selskabet ni dage efter, og de erkendte fejlen og refunderede prisen. De forklarede ikke, hvordan fejlen kunne opstå.