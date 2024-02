»Han blev tortureret i tre år og sultet i en lille stencelle.«

Det fortalte Julija Navalnaja, afdøde Aleksej Navalnyjs kone, onsdag i en tale til EU-Parlamentet.

»Og så dræbte de ham. Og selv efter det misbrugte de hans krop, og de misbrugte hans mor,« sagde enken med henvisning til, at det tog over en uge, før familien fik Aleksej Navalnyjs lig udleveret.

I talen kaldte hun Ruslands præsident Vladimir Putin for et monster og leder af en organiseret, kriminel bande.

Hun mener, at hendes mands død har vist offentligheden, at Vladimir Putin er i stand til alt, og han ikke kan forhandles med.

Julija Navalnaja vil have, at Vladimir Putin skal stå til ansvar for, hvad han har gjort mod Rusland, Ukraine og Aleksej Navalnyj.

»Putin skal stå til ansvar for, hvad han har gjort mod mit land. Putin skal stå til ansvar for, hvad han har gjort mod et fredeligt naboland. Og Putin skal stå til ansvar for alt, hvad han har gjort mod Aleksej« sagde hun og modtog store klapsalver.

Det var 16. februar, at Aleksej Navalnyj blev meldt død. Ifølge de russiske fængselsmyndigheder følte han sig utilpas efter en gåtur og mistede næsten bevidstheden. Han blev forsøgt genoplevet, men forgæves.

Men der er altså ikke mange, der har købt den forklaring.

Navalnyj afsonede flere fængselsdomme på sammenlagt over 30 år på baggrund af en række anklager om alt fra bedrageri til ekstremisme.