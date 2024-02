Den russiske oppositionspolitiker og kendte Putin-kritiker Aleksej Navalnyj meldes at være død i sit fængsel.

Det skriver Reuters, som henviser til oplyser fra de russiske fængselsmyndigheder.

Af meddelelsen fra de russiske fængselsmyndigheder lyder det ifølge Sky News:

»Den 16. februar følte den dømte Navalnyj sig utilpas efter en gåtur og mistede næsten bevidstheden. Lægepersonale fra institutionen ankom straks, og et akut lægehold blev tilkaldt.«

Ifølge meldingerne er dødsårsagen endnu ukendt.

»Alle nødvendige genoplivningsforanstaltninger blev udført, men gav ikke positive resultater. Akutlæger har bekræftet, at den indsatte er død. Dødsårsagerne er ved at blive fastslået,« lyder det videre i meddelelsen.

I et opslag på det sociale medie X skriver Navalnyjs talskvinde, Kira Jarmysh, dog, at man ikke har fået meldingen om hans død bekræftet:

»Det føderale fængselsvæsen for Yamalo-Nenets-distriktet spreder nyheden om, at Aleksej Navalnyj er død i straffekoloni 3. Vi har endnu ingen bekræftelse på dette,« skriver hun og tilføjer:

»Aleksejs advokat flyver nu til Kharp. Så snart vi har nogle oplysninger, vil vi give dem.«

Tilbage i december sidste år blev oppositionslederen overført fra et fængsel nær Moskva til en arktisk straffelejr på Yamal-halvøen.

I 20 dage vidste man ikke, hvor han befandt sig – indtil der dukkede et billede af ham op i straffelejren.

Den 47-årige Navalnyj afsonede flere fængselsdomme på sammenlagt over 30 år på baggrund af en række anklager om alt fra bedrageri til ekstremisme.

Han har selv hævdet, at anklagerne er opfundet for at lukke munden på ham.

I 2020 overlevede han et forsøg på at forgifte ham med nervegift.

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, oplyser fredag, at Ruslands kriminalforsorg er i gang med at kontrollere alle oplysninger om den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyjs død.

Derudover fortæller han ifølge Reuters, at han ikke har nogen oplysninger om sagen.