Et par betjente i spillebyen Las Vegas gjorde sig et makabert fund, da de stoppede en bilist i en rutineundersøgelse.

Det skriver New York Post.

57-årige Eric Holland blev torsdag standset nær et stort hotel og kasino.

Da de tjekkede hans kørekort fandt de ud af, at han var eftersøgt for tyveri og underslæb.

Den 57-årige forbryder gik amok, da de ville anholde ham, og betjentene måtte bruge en strømpistol for at få ham til at falde til ro.

Da politiet efterfølgende undersøgte bagagerummet i hans bil, gjorde de et gruopvækkende fund.

I bagagerummet lå der flere kølebokse, hvori der lå lemmer fra en død personer. I en af beholderne lå det afskåret hoved.

Eric Holland er nu ikke alene sigtet for tyveri og underslæb, men også for mord og usømmelig omgang med lig. Mandag bliver han fremstillet ved retten i Las Vegas.

Politiet har endnu ikke identificeret liget i bagagerummet.