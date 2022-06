Lyt til artiklen

'Slet din menstruationsapp i dag.'

Det er det klare budskab på de sociale medier, efter at man i USA har mistet retten til fri abort.

USAs øverste domstol har tilsidesat en 49 år gammel afgørelse, der anerkender kvinders ret til abort.

Og det har fået flere millioner af kvinder til at genoverveje, om de skal slette deres menstruationsapp i frygten for at blive retsforfulgt. Det skriver flere medier heriblandt Femina.

To be clearer: your app data is not private. if your menstruation pattern is disrupted, and an app knows about it, prosecutors can use that as evidence against you in court https://t.co/bHiBU7rxIW — Tellingway, Writer of Histories (@sylviaviridian) June 24, 2022

Millioner af kvinder i hele verden bruger menstruationsapps til at holde styr på deres cyklus på telefonen.

Men nu frygter flere amerikanske kvinder, at data om deres menstruation, ægløsning og prævention kan bruges i en eventuel retssag.

Det forventes, at knap halvdelen af alle stater i USA vil indføre restriktioner eller forbud, der kriminaliserer abort.

En udebleven menstruation – som er registreret i appen – kan derfor potentielt blive brugt som bevismateriale i en retssag.

Og det klare budskab om at slette din menstruationsapp bliver bakket op af en ekspert.

Til mediet Mashable fortæller Jackie Singh, der er ekspert i cybersikkerhed, at ens telefon er en sporingsenhed.

»Da tilgangen i mange stater vil være at kriminalisere folk, der opsøger eller tilbyder aborter, er det væsentligt for mennesker i de stater at forstå, at en telefon er en sporingsenhed,« udtaler hun.

Det er dog på nuværende tidspunkt uvist, hvordan staterne vil håndhæve det nye abortforbud, og hvad der kan blive brugt i en retssag.