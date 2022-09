Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Italienerne går til valg søndag, og valgresultatet kan risikere at have indflydelse på krigen i Ukraine

For hvis målingerne holder stik, bliver højrefløjspolitikeren Giorgia Meloni, lederen af partiet Italienske Brødre, den nye premierminister i Italien med opbakning fra Matteo Salvini og Silvio Berlusconi.

Mens resten af EU er enige om at støtte Ukraine i tykt og tyndt, med undtagelse af Ungarn, så kan Italien nu se ud til at lægge sig på en mere kritisk linje.

»Mange af de vælgere, som jeg taler med, ønsker, at Italien skal holde op med at sende våben til Ukraine,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, og tilføjer.

»Det er spændende, fordi Italien er et stort land i Europa og en meget vigtig del af EU. Når de siger, de ønsker, at man skal holde op med at blande sig i krigen, så er det udtryk for, at man er bange for, at det er for dyrt,« lyder det.

Det er offentligt kendt, at Silvio Berlusconi tidligere har talt positivt om Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvor Matteo Salvini mener, at Vestens sanktioner mod Rusland var for hårde, mens Giorgia Meloni er NATO-tilhænger. Men ifølge Jakob Illeborg vil mange af hendes vælgere være for, at man skrotter støtten til Ukraine.

»Det kan godt gå hen og blive et stort problem for EU, fordi Italien er en vigtig del af EU. EU har indtil videre været enige om, at man støtter op om Ukraine. Med undtagelse af Ungarn,« siger Jakob Illeborg.

Valgstederne åbnede klokken 7 søndag. Klokken 12 havde kun 19 procent af vælgerne stemt.