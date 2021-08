Gribben flyver snart mod mere sydlige jagtmarker.

Ifølge B.T.s oplysninger er OB's målmand, Oliver Christensen – også kendt som 'Gribben fra Kerteminde' – kun et lægetjek fra et skifte til den tyske Bundesliga-klub Hertha Berlin.

Tyskerne betaler ifølge B.T.s kilder tre millioner euro – godt og vel 22 millioner kroner – for den talentfulde målmand.

OBs Oliver Christensen under superligakampen mellem Lyngby Boldklub - OB på Lyngby Stadion, mandag den 22 juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere OBs Oliver Christensen under superligakampen mellem Lyngby Boldklub - OB på Lyngby Stadion, mandag den 22 juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

22-årige Oliver Christensen deltog ikke i OB's træning onsdag formiddag. Og det skyldes, at han indenfor de kommende 48 timer indfinder sig i Berlin, hvor han skal foretage lægetjek, inden han skriver under med tyskerne.

Den tidligere U21-landsholdsmålmand var tidligere på sommeren tæt på et skifte til den tyske 2. Bundesliga-klub Hamburger SV. Men den aftale strandede, da tyskerne ikke ville imødekomme OB's krav om en overgangssum.

Men nu bliver det i stedet til et skifte til Berlin for Oliver Christensen. Og Hertha Berlin har penge nok til at betale for målmanden. Klubben har lige solgt sin brasilianske angriber, Matheus Cunha, til Atlético Madrid for 30 millioner euro – cirka 220 millioner kroner.

B.T. har været i kontakt med OB, der ikke ønsker at kommentere på oplysningerne.