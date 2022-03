Han har været vant til at kæmpe på tennisbanerne.

Men lige nu kæmper Sergiy Stakhovsky en helt anden kamp.

»Jeg troede aldrig, jeg skulle gå i Kyivs gader med et gevær i mine arme. Men når du på daglig basis ser, hvad russerne gør ved civile og uskyldige, er vreden vanvittig.«

Sådan fortæller den 36-årige ukrainer til People.

Han var på ferie i Dubai med sin familie i sidste måned, og fire dage efter hjemkomsten invaderede russerne Ukraine. Sergiy Stakhovsky, der var med til OL i 2012, tog herefter en stor beslutning.

Mens familien – hans kone og tre børn – var i Budapest, ville han tage i krig for sit land. Lige nu er der mere ro på i Kyiv i forhold til andre steder i Ukraine, men det har stadig været en uhyre barsk omgang, fortæller Sergiy Stakhovsky, der stoppede sin professionelle karriere tilbage i januar efter årets Australian Open.

For han har set noget af det værste.

»Vi har set mennesker, der er blevet skudt i ryggen, da de forlod deres hjem, fordi de ikke havde mere mad. Jeg så en far, der mistede hele sin familie. Han prøvede at hente dem – de forsøgte at flygte,« siger han.

Sergiy Stakhovsky er ikke den eneste sportsstjerne, der er taget til Ukraine for at hjælpe i krigen. Det samme er Vitali og Wladimir Klitschsko samt Vasiliy Lomachenko og Oleksandr Usyk.

Den 36-årige tidligere tennisspiller fortæller, at der lige nu er en del trafik og flere mennesker i Kyiv. Noget, der ifølge ham dog skyldes, at det er folk, der er flygtet men nu mangler penge og derfor er vendt tilbage.

»Når de har brugt alle deres penge, kommer de tilbage til Kyiv, for det er det eneste sted, de kan tage hen. De sætter sig selv i stor fare,« fortæller han.