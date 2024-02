Vejle Boldklub opruster på sidste dag af transfervinduet.

B.T. kan afsløre, at Superliga-klubben henter Tyrese Francois i Fulham på en lejeaftale. Der mangler kun få detaljer, før det hele falder på plads.

Ifølge B.T.s oplysninger får han en aftale for det næste halve år i Nørreskoven, og B.T.s kilder fortæller, at han vælger Vejle Boldklub foran en række Championship-klubber. Tyrese Francois kender den tidligere Vejle-spiller Jerome Opoku, og han har talt varmt om træningsmiljøet i klubben og Superligaen til det nye navn i den bedste danske række.

Til sommer udløber Tyrese Francois aftale også med Premier League-klubben, så der er mulighed for at fortsætte samarbejdet, hvis parterne til sommer skulle ønske det.

Fulham's Australian midfielder #35 Tyrese Francois (R) vies with Rotherham's Ivorian midfielder #27 Christ Tiehi (L) during the English FA Cup third round football match between Fulham and Rotherham United at Craven Cottage in London on January 5, 2024.

Tyrese Francois er en 23-årig australsk midtbanespiller, som kom frem i netop Fulham, og han har optrådt 11 gange for klubbens bedste mandskab.

Nu skal han bidrage til at få Vejle Boldklub væk fra nedrykningsstregen.

Inden forårets kampe er der to point op til Randers på tiendepladsen, som sikrer overlevelse.

Vejle er i gang med forberedelserne til Superliga-starten og er taget på træningslejr i Tyrkiet. Snart får mandskabet en ny holdkammerat.