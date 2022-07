Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først Silkeborg, så Østrig, så Tjekkiet og så til Aarhus.

AGF henter Mads Emil Madsen, der kommer til AGF fra Slavia Prag.

»Trods sin stadig unge alder kommer Mads med en god erfaring fra dansk og international fodbold, og som spiller vil han give os en ny dimension på midtbanen. Han er en venstrebenet midtbanespiller med et stort løbepensum. Fra hans tid i dansk fodbold, hvor han havde en flot sæson for Silkeborg IF, inden han rejste ud, husker de fleste ham nok som en dynamisk spiller med et fint blik for spillet.«



»Så Mads er en meget spændende spiller som vi har fulgt ganske længe, og det er en stor glæde, at det nu er lykkedes at hente ham til AGF i konkurrence med andre klubber. Mads var i forløbet meget ivrig for at komme til AGF og sulten for igen at vise sit værd i 3F Superligaen, siger sportschef i AGF,« Stig Inge Bjørnebye.

Aftalen med den 24-årige Madsen løber til 2026.

»Det føles virkelig godt, at det er faldet på plads. Jeg var klar til at prøve noget andet og finde en ny klub, og her stod AGF for mig som den fedeste mulighed. Klubben ville mig, og jeg ville dem. Så det er perfekt, at vi nu står her og jeg kan slutte mig til opstarten i relativ god tid inden premieren på den nye sæson, siger Mads Emil Madsen.«

Silkeborg solgte ham for omkring 10 millioner i 2020, men nu er han altså tilbage i Superligaen.