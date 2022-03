Mandag morgen pakkede lokalpolitiker i Brønderslev Kommune Martin Bech fra Venstre bilen med nødhjælp.

Destinationen? Den ukrainsk-polske grænse, hvor han håber de telte, håndklæder, liggeunderlag, tøj og gasblus, han blandt andet har i bilen, kommer til at gøre en forskel for de ukrainere, der har valgt at flygte.

»Jeg sad i går aftes og tænkte, at der måtte være et eller andet, jeg kunne gøre. Og så kom jeg til at tænke på, hvad der egentligt forhindrede mig selv i at tage afsted, og det er der som sådan ikke noget, der gør,« fortæller Martin Bech på en telefon fra Berlin, hvor han er nået til på ruten.

Lokalpolitikeren aktiverede med det samme sit netværk, som ikke var sen til at reagere.

Det har resulteret i en overflod af donationer. Faktisk så mange, at Martin Bech (V) måtte indlevere noget af det indsamlede til en lastbil, der også er kørt mod Ukraine i dag.

»Og så planlægger jeg at købe noget medicin, når jeg når til Polen.«

Ligesom så mange andre har den nordjyske lokalpolitiker fulgt situationen i Ukraine tæt.

»Det er rædselsfuldt, at det foregår i år 2022. Jeg er jo vokset op efter murens fald, og jeg havde aldrig regnet med, at vi skulle have en decideret krig i Europa. Jeg har respekt for det, ukrainerne gør, og jeg føler med dem,« siger den 31-årige Venstre-politiker.

Hvad planen er, når han når grænsen er lidt uklart. Men han har en ukrainsk kontakt, der organiserer nødhjælpen ved grænsen, og indtil videre er planen at give ham et kald, når han rammer den polske hovedstad Warszawa.

»Jeg forsøgte i går aftes at danne mig et overblik over situationen ved grænsen, men det er svært. Og så tænkte jeg ved mig selv, at jeg var nødt til at køre derned for at få et ordentligt overblik,« siger Martin Bech, som heller ikke ved, hvornår han vender snuden mod det nordjyske igen.

Men når han gør, har han højst sandsynligt en ukrainsk familie med på returvejen, lyder det.