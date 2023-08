Regeringens kommende lov om forbud mod 'utilbørlig' behandling af hellige skrifter som koranen, vil ikke være en stopklods for alle måder at håne Islam.

Eksempelvis har Rasmus Paludan på Facebook vist video, hvor han i offentligheden deler tegninger ud af profeten Muhammed, der både har samleje med en gris og en hund.

Da regeringen spørges ind til det konkrete eksempel på fredagens præsentation af lovforslaget, er meldingen fra økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ret klar. Også selvom det for eksempel sker foran den tyrkiske ambassade:

»Det er ikke det, der er omfattet af det lovforslag, regeringen fremsætter,« siger han og tilføjer:

Her er økonomiminister og vicestatsminister, Jakob Ellemann-Jensen (V). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Her er økonomiminister og vicestatsminister, Jakob Ellemann-Jensen (V). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Så kan man jo mene om det, hvad man vil. Jeg synes, man skal udfylde sine kreative evne på at skrive en bog i stedet for at brænde en bog.«

Herefter sagde justitsminister Peter Hummelgaard:

»Det er fuldstændig rigtigt, hvad økonomiministeren siger. Satiretegninger, udtryk i tale og skrift, er ikke omfattet af det her indgreb.«

Det kom også frem på pressemødet, at det ikke vil være i strid med den nye lov at brænde tørklæder. Netop som iranske kvinder har gjort i protest mod det iranske styre.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs ser stadig flere muligheder for at håne Islam, selv om den nye lov bliver til virkelighed. Foto: Fredrik Sandberg/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs ser stadig flere muligheder for at håne Islam, selv om den nye lov bliver til virkelighed. Foto: Fredrik Sandberg/AFP/Ritzau Scanpix

Rasmus Paludan fra Stram Kurs har selv set på lovforslaget, og han værdsætter stadig at have mange muligheder for lovligt at vise, hvad han mener om islam.

»Jeg synes, det er trist med det her lovforslag,« siger han og fortsætter:

»Men der er stadig adskillige veje til at vise, hvad Islam står for.«

Her er B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen':