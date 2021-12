Det er efterhånden blevet mere og mere normalt, at man medbringer sin egen pose, når man besøger diverse supermarkeder.

Ifølge EUs målsætning skal forbruget – per borger – gerne være under 40 plastikposer om året i 2025.

Men det mål var måske for uambitiøst, for danskerne har allerede nået det. I 2021 forventes det ifølge tal fra Skat og Dansk Erhverv, at vi i gennemsnit kommer til at bruge 32 plastikposer per borger. Det skriver DR Nyheder.

Det er et flueben, Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef, Jakob Zeuthen, er begejstret for at kunne sætte. Han sender en stor ros til danskerne og har da i den grad også bidt mærke i, at borgerne er gode til selv at medbringe egne poser til indkøbsturen frem for at købe en ny.

Skulle man dog have glemt sin egen pose, har man som altid kunnet tilkøbe sig en i butikken, men 1. januar i år blev det dyrere.

Da steg den lovpligtige pris og herfra kostede det fire kroner, hvis man ville bære sine varer hjem i en pose.

Men noget tyder på, at det ikke er prisstigningen, der har været skyld i forbrugsnedgangen, for siden årets begyndelse er forbruget kun faldet med sølle fem procent.

Spørger man miljø- og plastikekspert hos RUC, Kristian Syberg, er der nemlig flere ting, der spiller ind i danskernes ændrede poseadfærd.

»Jeg tror, det skyldes en øget bevidsthed i hele samfundet om konsekvenserne af vores ressourceforbrug. Plastikposer har folk let ved at forholde sig til, og det er noget, man relativt let kan gøre noget ved,« fortæller Kristian Syberg til DR.