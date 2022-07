Lyt til artiklen

37 katte er mange katte.

Men det er ikke desto mindre antallet, Dyrenes Beskyttelses internat på Bornholm fik indleveret onsdag aften. Nu er de oppe på over 100 katte, der mangler et nyt hjem. Mange af dem er dog i pleje hos en familie.

»Vi har simpelthen ikke mere plads nu. Det er et held, at de indleverede katte er vant til hinanden, så vi kan have lidt flere sammen end normalt,« siger internatlederen Lone Nielsen, der har et af de mindre internater i landet.

De 37 katte endte på internatet, efter deres ejer havde ringet til vagtcentralen 1812. Kattene var vokset den ældre pensionist over hovedet.

Det var ikke helt uden problemer at få plads til de mange katte på internatet. Men Lone Nielsen trak på en fast plejefamilie, der uden varsel tog en flok killinger, så der til sidst var seks ledige bure til kattene. Det er lige i underkanten, men der var ikke mere plads, da internatet allerede havde 30 katte logerende på grund af højsæson for nødstedte og dumpede katte. Der kommer dagligt nye katte, fortæller Lone Nielsen.

Lige nu har internatet 64 katte i pleje, og flere af deres killinger er så store, at de snart skal tilbage på internatet og videre ud i nye hjem.

»Vi leder primært efter bornholmske familier, men vi modtager også meget gerne donationer. Det er en stor hjælp,« siger Lone Nielsen.

Ved at sende en sms med teksten VENBORN til 1474 støtter man med 100 kroner de næste fire måneder, hvor der kommer flest dyr ind på internatet. Der kan også doneres direkte på MobilePay-nummeret 29 14 01.

Blandt de indleverede katte er der 12 små killinger og seks voksne hunkatte, som kan komme i midlertidig pleje.

Er man klar til at være plejefamilie, kræver det blot, at man har et rum, kattene kan være i, da de ikke må lukkes ud. Man skal også have mulighed for at køre kattene til dyrlæge eller til internatet, hvis der opstår problemer. Alt andet sørger Lone Nielsen for.

»Vi vil også meget gerne høre fra landmænd, der har brug for katte på deres gård,« afslutter hun.