Den svenske prinsesse Madeleine bor til daglig med sin familie i Florida, USA.

Men selvom den 41-årige svenske prinsesse før er sluppet ud af trafikforseelser på grund af sin royale status, så gik den ikke for nylig i guds eget land.

Her kan Svensk Damtidning nemlig afsløre, at prinsesse Madeleine fik en parkeringsbøde.

Det svenske medie har ikke mindst fanget et billede af prinsessen med bøden – der forventes at have en størrelse på omkring 300 danske kroner – i hånden.

Bøden sad nemlig klar i foruden på prinsesse Madeleines ulovligt parkerede bil, da hun kom ud fra en frokost med nogle veninder på restauranten KoKo By BAKAN i Miami, skriver Svensk Damtidning.

Det er heller ikke første gang, at prinsesse Madeleine har fået ordensmagten på nakken på grund af sin adfærd i trafikken.

Få dage før sit bryllup med Chris O'Neill blev hun stoppet af politiet hjemme i Stockholm, fordi hun havde kørt sin sorte Volvo i en vognbane reserveret til busser og taxaer.

Her slap prinsesse Madeleine dog for bøden, fordi bilen tilhørte det svenske hof og derfor fik særtilladelse til at bruge banen, lød forklaringen til mediet Expressen.

Det blev heller ikke til nogen bøde, da den svenske prinsesse som ganske ny bilist for tyve år tilbage kørte sin bil gennem en gågade.

Prinsessen nåede ellers at køre forbi syv skilte, der informerede om kørsel forbudt på Nybrogatan i Östermalm, skrev Aftonbladet dengang.

Men denne gang slap prinsesse Madeleine altså ikke for en bøde, da hun for nyligt parkerede ulovligt i Miami.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.