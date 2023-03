Lyt til artiklen

Arvestorhertugfamilien af Luxembourg er blevet et medlem rigere.

Arvestorhertuginde Stéphanie har nemlig mandag formiddag født en lille søn på Storhertuginde Charlottes Fødselshospital i Luxembourg.

Det annoncerer det luxembourgske hof i en pressemeddelelse.

'Prinsesse Stephanie og babyen har det godt' skrives det.

Den nyfødte prins har fået navnet François Henri Luis Marie Guillaume.

Han vejer 3,5 kilo og er 53 centimeter ved fødslen, der først var sat til april.

Den lille prins François er arvestorhertugparrets andet barn.

Arvestorhertuginde Stéphanie og arvestorhertug Guillaume har i forvejen den knap tre år gamle søn prins Charles.

Arvestorhertuginde Stephanie og arvestorhertug Guillaume af Luxembourg med deres dengang nyfødte søn prins Charles for to år tilbage. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Arvestorhertuginde Stephanie og arvestorhertug Guillaume af Luxembourg med deres dengang nyfødte søn prins Charles for to år tilbage. Foto: JULIEN WARNAND

Hans fulde navn er Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.

Den lille nye prins François bliver den tredje i rækken til at arve tronen efter sin far, storhertug Guilliaume, og sin storebror, prins Charles.